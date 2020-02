Video di Ori and the Will of the Wisps: gameplay e novità della nuova esclusiva Microsoft

Francesco Fossetti e Alessandro Bruni ci raccontano le principali novità di Ori and the Will of the Wisps, sequel di Ori and the Blind Forest in arrivo a inizio marzo su Xbox e PC.

La redazione di Everyeye.it ha potuto provare il secondo capitolo del magico metroidvania dei Moon Studios a poco più di due settimane dall'approdo del titolo su PC e Xbox One. Nei giorni che ci dividono dall'uscita dell'esclusiva Microsoft siamo così riusciti a tuffarci nel caleidoscopico e affascinante microcosmo di un titolo che promette di fare la felicità di tutti gli appassionati del genere.

Nato con la promessa di concretizzare appieno la visione creativa dei suoi autori, il nuovo atto dell'avventura di Ori sembra impeccabile sotto tutti i punti di vista, merito di un sistema di combattimento completamente rivisto, di un lore più profondo e di un mondo di gioco ben più ampio e stratificato dell'ambientazione dell'episodio primigenio.

Per un giudizio più completo ed esaustivo sull'opera dei Moon Studios, vi invitiamo ad attendere la nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps che troverete sulle pagine di Everyeye.it nei prossimi giorni, nelle convulse giornate che accompagneranno l'uscita del titolo su PC e Xbox One ("gratis" per gli abbonati a Xbox Game Pass) che ricordiamo essere fissata per l'11 marzo.