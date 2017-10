Video per i nuovi contenuti di Snipperclips Plus: Diamoci un taglio!

ha da poco pubblicato un nuovo video per illustrare le novità di, puzzle game cooperativo in esclusiva per. Il gioco sarà disponibile sia in formato singolo che in formato DLC.

Snipperclips Plus: Diamoci un taglio! porta sul piatto quaranta livelli aggiuntivi, una sfida davvero imperdibile per gli amanti dei rompicapo. Ad attendere i giocatori, infatti, ci saranno nuovi mondi da esplorare e forme con le quali risolvere i puzzle. Con la modalità timbri, invece, sarà possibile usare Snip e Clip per creare disegni unici, catturarli sulla propria Nintendo Switch e condividerli con gli amici.

Snipperclips Plus: Diamoci un taglio! uscirà il 10 novembre su Nintendo Switch, e i possessori di Snipperclips potranno ottenere i nuovi contenuti scaricandoli come DLC dal Nintendo eShop.