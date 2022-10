Video porno su Splatoon 3? Succede in Giappone e Nintendo non la prende bene

Non è finita benissimo la decisione del gruppo di YouTuber Sinsogumi, i membri del canale lo scorso 8 ottobre hanno avviato una live di Splatoon 3 e fino a qui niente di strano, se non che giocando con i filtri di OBS sono riusciti ad abbassare i livelli di trasparenza e trasmettere video pornografici sotto le schermate del gioco.

Lavorando con i filtri, il gruppo ha ridotto a zero la trasparenza dell'inchiostro di Splatoon 3 trasmettendo video erotici insieme al gioco, ma data la scomparsa dei colori sul terreno, è stato possibile vedere molto nitidamente le immagini pornografiche scorrere sullo schermo.

L'iniziativa ha generato enorme clamore tanto che l'hashtag Splatoon AV (Splatoon Adult Video) è finito in tendenza su Twitter in Giappone. Il team di Sinsogumi si è scusato con il pubblico e con Nintendo stessa tramite una serie di video pubblicati su YouTube e sui canali social del gruppo, la casa di Kyoto ha risposto con un messaggio istituzionale ricordando come chiunque violi le regole di utilizzo dei suoi software utilizzandoli per scopi non previsti rischi pene anche severe.

La redazione di Kotaku ha provato a contattare Sinsogumi e Nintendo of Japan ma al momento non ha ottenuto alcuna risposta, Nintendo si è adoperata per far rimuovere rapidamente i video da YouTube.