Il video di presentazione di PS5 si avvicina a quota 12 milioni di visualizzazioni

La registrazione dell'evento di presentazione di PS5 caricata sul canale YouTube ufficiale PlayStation con il titolo The Road to PS5 sembra aver riscosso un buon successo per quanto riguarda le visualizzazioni: nel momento in cui scriviamo infatti il contatore segna ben 11.901.084 visualizzazioni totali in poco meno di 48 ore.

I like arrivano a quota 279.000 mentre i dislike sono 106.000, cresciuti rispetto ai 70.000 non mi piace raccolti nella giornata di mercoledì 18 marzo. Numeri importanti che testimoniano come PS5 sia molto attesa dai consumatori, che per mesi hanno aspettato notizie sulla nuova console Sony.

La compagnia giapponese ha ora tolto i veli a PlayStation 5 e possiamo aspettarci l'arrivo di nuove informazioni nei prossimi mesi, indicativamente tra la primavera e l'estate. Non è chiaro se sarà possibile organizzare eventi e conferenze dal vivo a causa dell'emergenza Coronavirus, quasi certamente Sony Interactive Entertainment ripiegherà su eventi digitali e State of Play per svelare il design delle console, il controller, giochi di lancio, data di uscita e prezzo.

Su Everyeye.it trovate l'analisi tecnica delle specifiche di PS5, e voi cosa ne pensate della nuova console Sony? Siete soddisfatti di quanto presentato questa settimana da Mark Cerny o avreste preferito scoprire altri dettagli come il design e vedere alcuni giochi in azione?