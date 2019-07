Un video dietro le quinte ci racconta lo sviluppo di Final Fantasy 12: The Zodiac Age

Diffondendo un nuovo video dietro le quinte, Square-Enix ci invita a ripercorrere lo sviluppo di Final Fantasy XII, ancor oggi considerato tra i capitoli più significativi per l'intera serie JRPG del publisher nipponico.

In compagnia del director del gioco Takashi Katano e de producer Hiroaki Kato, veniamo quindi a conoscenza di numerosi retroscena avvenuti nelle fasi di sviluppo del titolo ruolistico. Attraverso i racconti di entrambi, scopriamo ad esempio come il gambit system sia stata una delle meccaniche portanti più difficoltose da realizzare per il team di sviluppo, che nell'intento di creare un sistema di gameplay fluido e innovativo dovette affrontare un lungo periodo di trial & error per poter riuscire a trovare la giusta quadratura. Ovviamente, è possibile scoprire di più anche sul mondo di Ivalice e su tutti gli iconici personaggi a cui i tanti fan della saga sono rimasti affezionati, oltre che su The Zodiac Age, la versione aggiornata e arricchita del JRPG lanciata originariamente nel 2017.

Lasciandovi alla visione del filmato che potete trovare in cima alla notizia, vi ricordiamo che Final Fantasy XII: The Zodiac Age è disponibile ora per PC, PlayStation 4, Xbox One e Ninteno Switch. Se siete curiosi di approfondire ulteriormente il titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.