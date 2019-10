Video Recensione per Asgard's Wrath: un Action GDR divino in VR per Oculus Rift

Annunciato nel corso del febbraio di quest'anno, Asgard's Wrath è ora pronto a portare il fascino ed il mistero della mitologia norrena nell'universo VR targato Oculus.

In occasione dell'approdo della produzione di Sanzaru Games sul mercato videoludico, la Redazione di Everyeye vi accompagna alla scoperta di questo nuovo Action GDR pensato per la realtà virtuale. Indossato Oculus Rift, il giocatore si ritroverà a vestire i panni di un giovane dio, immerso in un mondo popolato da innumerevoli miti e divinità. In Asgard's Wrath, sarà possibile trovarsi a faccia a faccia con nientemeno che un Loki pronto ad esercitare sul giocatore la propria influenza. Nel corso del gioco, la narrazione procede tramite il susseguirsi di diverse Saghe, nel corso delle quali supporteremo personaggi umani nel compimento dei propri destini.



Tra combattimenti ed esplorazione, l'Action GDR si propone di accompagnare il giocatore in un viaggio ricco di epicità. Per scoprire ogni dettaglio sul frutto delle fatiche degli sviluppatori di Sanzaru Games, vi suggeriamo la visione della nostra video recensione di Asgard's Wrath, disponibile, come da tradizione, direttamente in apertura a questa news. Per farvi un'idea delle atmosfere proposte dal titolo, è inoltre disponibile sulle pagine di Everyeye il trailer di annuncio di Asgard's Wrath. In chiusura, è ovviamente possibile consultare anche una ricca Recensione di Asgard's Wrath, realizzata dal nostro Giuseppe Arace.