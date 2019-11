Il video di The Art of Super Mario Odyssey celebra l'uscita dell'Artbook negli USA

I grafici della famosa casa editrice Dark Horse Comics confezionano uno splendido video che celebra l'uscita ormai imminente di The Art of Super Mario Odyssey, l'Artbook ufficiale del kolossal per Nintendo Switch in arrivo nelle librerie e negli store digitali nordamericani il 5 novembre.

Il filmato propostoci da Dark Horse Comics ci offre un'anteprima dei bozzetti preparatori, dei disegni e dei render inediti che impreziosiscono questo volume di 368 pagine. Ogni disegno è accompagnato dalle note dei rispettivi artisti che vi hanno lavorato, con tanti retroscena e aneddoti sulla lunga fase di sviluppo portata avanti dalla casa di Kyoto per trasporre su Switch il mondo incantato generato dall'immaginazione dei suoi sviluppatori e designer.

Sempre all'interno di The Art of Super Mario Odyssey è presente una sezione interamente dedicata alle idee più curiose e originali che, per una ragione o per l'altra, non hanno saputo trovare spazio nel variopinto multiverso del gioco finale, ma anche delle schermate di caricamento inedite, del materiale promozionale inutilizzato e persino dei bozzetti incentrati sul controverso personaggio di Bowsette.

Nella speranza di veder arrivare anche da noi questo artbook, vi rimandiamo alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia e, qualora ve le foste perse, alle immagini di Super Mario Odyssey scattate da un fotografo professionista per celebrare i due anni dal lancio del capolavoro platform di Nintendo.