Video Unboxing dei cereali Kellogg's di Super Mario Odyssey

I cereali diarriveranno nei negozi lunedì 11 dicembre, la redazione di GameXplain è riuscita ad ottenere una confezione in anticipo e ne ha approfittato per proporre un divertente video unboxing e una prova di gusto...

I cereali in questione (prodotti da Kellogg's) presentano la forma dei più comuni power-up del mondo di Mario, alcuni dei quali golosi Marshmallow. L'elegante confezione si trasforma in un Amiibo, grazie al sensore NFC presente in una piccola etichetta interna sarà possibile ottenere speciali bonus (non ancora specificati) in Super Mario Odyssey. Idea niente male, non trovate?

Purtroppo i cereali di Mario non sembrano destinati ad arrivare in Europa, come confermato da Kellogg's su Twitter, la compagnia ha infatti escluso la commercializzazione in Inghilterra e altri paesi europei. Un vero peccato...