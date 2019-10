Video Unboxing del nuovo Xbox Elite Controller Serie 2

Microsoft ha pubblicato sul canale ufficiale Xbox un video unboxing dell'Elite Controller Serie 2, il nuovo Pro Controller della casa di Redmond per Xbox One e PC in arrivo il prossimo 4 novembre nei negozi.

La confezione include il controller, una custodia morbida per il trasporto, dock di ricarica, cavo USB Type-C, strumento per regolare le leve, un set di sei levette (due standard, due bombate e due classiche), un set di quattro levette posteriori (due medie e due mini) e infine un set di croci direzionali (standard e sfaccettata):

6 levette - standard (2), classiche (2), alta (1), bombata (1)

4 levette posteriori - medie (2), mini (2)

2 croci direzionali - standard, sfaccettata

Strumento di precisione per regolare le levette

Custodia morbida

Cavo USB Type-C

Dock per la ricarica

Il prezzo dell'Xbox Elite Controller Series 2 è pari a 179.99 euro su Amazon.it, l'uscita è prevista per il 4 novembre, al momento nella sola colorazione nera. Si tratta, come più volte ribadito da Microsoft, di un pad di fascia alta pensato per i pro gamer e per coloro che cercano un dispositivo di controllo solido e ben realizzato, privo di particolari pecche e costruito con materiali di altissimo livello.