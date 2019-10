Video di Unreal Engine 4: le tempeste nei giochi next-gen saranno così realistiche?

Servendosi dell'ultima versione dell'Unreal Engine 4 con Ray Tracing e distruttibilità ambientale, il programmatore "koooolalala" ha ricreato una scena iper realistica di una tempesta servendosi del motore grafico di Epic Games.

Grazie ai poliedrici tool di sviluppo dell'UE4 e di vari middleware come SpeedTree, Substance Designer, VICODynamics e Custom Lens Flare VFX, l'autore del video che vi potete ammirare in cima alla notizia ha ricostruito da zero il parco di una moderna città e dato inizio alle "danze meteorologiche" per testare le potenzialità dell'engine grafico di Epic.

Dagli effetti particellari e di illuminazione volumetrica in DXR alle folate di vento che si abbattono sugli alberi fino a strapparne le fronde, tutto ciò che è stato ricreato dallo youtuber gira rigorosamente in tempo reale e, quindi, potrebbe rappresentare la scena ingame di un ipotetico videogioco next-gen realizzato con Unreal Engine 4, da qui l'interesse suscitato nei circa 190.000 utenti che hanno visualizzato il filmato e premiato gli sforzi profusi dal designer con tanti commenti positivi.

