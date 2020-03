Tutto quello che c'è da sapere su Xbox Series X in un video: design, potenza e controller

Con un approfondimento pubblicato da Digital Foundry e da diversi altri media internazionali, Microsoft ha illustrato ufficialmente i componenti e le specifiche hardware di Xbox Series X. Proviamo allora a riassumere tutte le novità sulla console nextgen della casa di Redmond con questo video.

A pochi mesi dal reveal di Xbox Series X durante i Game Awards 2019, i rappresentanti della divisione Xbox di Microsoft entrano finalmente nei dettagli per descrivere con dovizia di particolari tutti i componenti e le funzionalità che contraddistingueranno le specifiche hardware e software della piattaforma casalinga che arriverà sul mercato nel corso delle prossime festività natalizie.

Dalla presentazione dello slot di espansione e dell'SSD di Xbox Series X alla descrizione delle funzionalità legate al Ray Tracing con una tech demo di Gears 5 e un video di Minecraft nextgen, l'azienda statunitense ha fissato i confini dell'enorme recinto tecnologico entro il quale si muoverà per dare forma alla sua console di prossima generazione, un vero e proprio mostro di potenza con una GPU da 12 TFlops.

Nel tracciare la strada che li condurrà verso la nextgen, i progettisti di Microsoft si sono poi dilungati sulle funzioni del controller, sulla retrocompatibilità migliorativa, sul sistema di dissipazione di Xbox Series X e su tanti altri fattori, come quello relativo all'ottimizzazione e all'efficienza. E voi, quali speranze nutrite per la prossima console casalinga di Microsoft? Fateci sapere con un commento se le elevate specifiche delineate dalla casa di Redmond vi stanno spingendo a propendere per l'acquisto di Xbox Series X piuttosto che di PS5.