Videogame e spettacolare Virtual Photography: aperto il portale di Cristiano Bonora!

Presenza frequente sulle pagine di Everyeye.it, Cristiano Bonora è un talentuoso Virtual Photographer, da tempo impegnato nella realizzazione di spettacolari scatti all'interno di plurimi universi videoludici.

Nell'ambito della propria attività di fotografo virtuale, Cristiano Bonora ha recentemente aperto un proprio portale, denominato Vertical Gaming Photography, sul quale è possibile reperirne i contatti, visionare alcuni esempi di istantanee realizzate in-game ed apprendere maggiori dettagli sull'arte della Virtual Photography. Il nome scelto per questa vetrina virtuale, come intuibile, discende dalla particolare predilezione per un formato fotografico verticale. Le produzioni videoludiche rappresentate sono numerose e spaziano da Control a Horizon: Zero Dawn. Il professionista non ricorre in linea di principio ad alcuna forma di editing dei propri scatti. Nei rari casi in cui vi ricorre, lo scopo è sempre quello di ottimizzare l'immagine, mai di manipolarla.



Nel segnalarvi l'apertura del portale Vertical Gaming Photography, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye sono disponibili diversi esempi delle doti artistiche di Cristiano Bonora. Tra le molteplici occasioni in cui ci ha parlato di fotografia in-game, possiamo ad esempio citare gli interessanti speciali dedicati all'universo dell'ultimo God of War, acclamata produzione degli sviluppatori di Santa Monica, o set fotografico dedicato ad Assassin's Creed Odyssey, ultimo capitolo della celebre saga di casa Ubisoft.