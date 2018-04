Videogames Party Tour 2018 al via domani a Sesto San Giovanni, sarà sponsorizzato da LG

LG Electronics annuncia la sponsorship di Videogames Party Tour 2018, l’evento cult per i videogiocatori arrivato alla sua dodicesima edizione che sarà accompagnato da LG in tutte le sue tappe sul territorio nazionale.

Durante la manifestazione, in partenza dal Centro Commerciale Sarca di Sesto San Giovanni (MI) dal 27 al 29 aprile e in programma per tutto l’anno, sarà infatti possibile per i gamers provare le ultime novità nel settore dei videogiochi e disputare tornei, usufruendo di diverse postazioni per il gioco libero, attraverso i due nuovi monitor LG dedicati al gaming, i modelli GK da 32 e 27 pollici.

Annunciati lo scorso settembre durante l’IFA 2017 a Berlino e appena introdotti nel mercato italiano, i due nuovi monitor sono in grado di regalare ai gamers un’esperienza di gioco assoluta grazie alle più recenti innovazioni apportate in campo tecnologico, a partire dall’elevata frequenza di aggiornamento a 144 Hz e 240 Hz.

Il modello GK850 da 32 pollici, infatti, è l’ideale per gli appassionati di videogames che desiderano un’azione di gioco fluida e veloce su uno schermo di grandi dimensioni, con un’elevata qualità di immagine. Grazie alla risoluzione QHD (2560X1440) e alla tecnologia di elaborazione NVDIA G-SyncTM, il modello da 32 pollici riproduce tutti i generi di gioco e garantisce movimenti rapidi e senza rallentamenti, eliminando anche i difetti d’immagine. Il sistema Sphere Lighting, invece, permette di utilizzare i LED posizionati dietro lo schermo per creare un’illuminazione ambientale che fa crescere l’effetto di “immersione” e limita l’affaticamento degli occhi, mentre le funzionalità Dynamic Action Sync e Black Stabilizer riducono rispettivamente l’effetto di input lag - per far sì che i giocatori possano reagire all’azione in modo più rapido - e forniscono un contrasto migliore per offrire la massima visibilità ai giocatori. Anche la semplicità di installazione non è stata trascurata, grazie al supporto supporto one-click che permette di non utilizzare viti o utensili e consente di regolare altezza, rotazione e inclinazione senza alcuno sforzo.

Il modello GK750F da 27 pollici, invece, è caratterizzato da un’elevatissima frequenza di aggiornamento e tempi di risposta molto rapidi, che offrono ai gamers una sensazionale esperienza di gioco. Il monitor, con risoluzione FHD e tecnologia 240Hz, è concepito per soddisfare tutte le esigenze di gaming con funzionalità importanti come tempo di risposta 1ms e tecnologia AMDFreeSync.

"I nuovi monitor di LG sono caratterizzati da elevate prestazioni tecniche che assicurano un’eccellente gaming experience e caratteristiche di gioco ancora più coinvolgenti" dichiara Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG. "In LG Electronics vogliamo rispondere nel miglior modo possibile alle richieste dei gamers, sempre esigenti e alla ricerca di performance perfette. È importante per LG, infatti, garantire soluzioni innovative e al passo con i desideri degli utenti, anche soddisfando il loro bisogno di formati e tecnologie differenti, per offrire ai videogamer un’esperienza unica".