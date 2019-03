Chi videogioca in Italia? Nel suo Report Annuale, l'AESVI delinea un Identikit

Recentemente, AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani), ha presentato il proprio Rapporto Annuale sul settore videoludico in Italia nel 2018.

Al suo interno troviamo un interessante approfondimento dedicato al "Profilo dei Videogiocatori Italiani", una sorta di Identikit della composizione della Community Videoludica del nostro Paese. Da quest'ultimo emergono dei dati sicuramente interessanti. Secondo quanto rilevato, infatti, nel corso dell'intero 2018, ben "16,3 milioni, pari al 37% di tutta popolazione italiana di età compresa tra i 6 e i 64 anni". All'interno di questo gruppo, gli uomini rappresenterebbero il 54%, mentre le donne il 46%. Particolarmente curiosi i dati relativi alle fasce d'età in cui si videogioca maggiormente: queste includerebbero infatti gli Utenti compresi tra i 15 e i 34 anni, ma anche quelli tra i 45 e i 64 anni.



Per quanto riguarda le piattaforme da gaming più utilizzate, lo Stivale presenta la seguente classifica:

In testa, dispositivi mobile quali smartphone e Tablet, con cui videogiocano circa 10,1 milioni di persone;

PC al secondo posto, con circa 7,6 milioni di Giocatori;

Medaglia di bronzo per le Home Console, con un pubblico di circa 6 milioni.

Ildedicato ai videogiochi varia in relazione alla piattaforma, con un minimo di 4,2 ore a settimana per PC, fino alle 5 ore a settimana su console. I dispositivi mobile si collocano nel mezzo, con una media settimanale di 4,3 ore.Dal medesimo Report, interamente dedicato al 2018, emergono inoltre altri dati interessanti, che vedono il mercato videoludico italiano in crescita e proponendo una classifica dei giochi più venduti in Italia nel 2018