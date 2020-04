Videogiocare e stili di vita: studio rivela 'Michael', il possibile gamer del 2040

Le riflessioni e discussioni che circondano l'universo videoludico e uno stile di vita salutare si sono fatte sempre più frequenti nel corso degli ultimi anni.

Da un lato, si è messo in evidenza i possibili rischi derivanti dall'estremizzazione, come evidenziato dalla decisione dell'OMS/WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità/World Health Organization) di riconoscere la dipendenza da videogiochi come un malattia. Dall'altro, si è evidenziato, anche molto recentemente, le potenzialità positive del videogioco come strumento di condivisione delle esperienza.

In questo quadro, si inserisce una nuova iniziativa, che vuole porre l'accento sull'importanza di affiancare alla propria passione uno stile di vita sano. Autore di quest'ultima è un portale canadese (onlinecasino.ca)che ha provato a immaginare le problematiche che potrebbero affliggere un giocatore incurante della propria salute tra 20 anni. Ne è emerso "Michael", una grottesca personificazione di alcuni problemi fisici. Come visibile direttamente in calce a questa news, questi spaziano da marcate occhiaie e occhi arrossati, derivanti da poco sonno e dall'assidua visione di uno schermo, fino a un'incidenza di gobba, causata da una scorretta postura. A questi si affiancano problemi articolari alle mani, legati a un eccessivo utilizzo di controller, mouse e tastiere.



L'invito che emerge da questa peculiare analisi è quello di prestare attenzione a necessità quali lo svolgimento di esercizio fisico, garantire frequente riposo alla vista, prestare attenzione alla postura e garantire una sana alimentazione ed una corretta idratazione. Già in passato, il portale canadese aveva condotto una simile analisi, dando vita a "Emma", grottesca personificazione delle possibili implicazioni di un eccessivo e non salutare lavoro d'ufficio.