Videogiocare da veri pro: poltrone da gaming? No, arriva il materasso dedicato!

Chi è stato in Giappone per qualche tempo lo sa bene: gli spazi delle abitazioni del Sol Levante sono generalmente molto contenute. Ne consegue la necessità di ottimizzare la disposizione di ogni elemento di arredo, al fine di sfruttare al meglio i volumi presenti.

Forse è proprio da questa esigenza che è nata l'idea di un vero e proprio "materasso da gaming", in grado di concentrare una notevole rassegna di accessori in un piccolo spazio. A proporre il prodotto è la compagnia nipponica Bauhutte, che lo distribuisce nei formati singolo, piazza e mezza e matrimoniale, con prezzi di listino che partono da circa 250 dollari. Di per sé, il materasso da gaming si presenta come un comune materasso, la cui struttura è tuttavia pensata appositamente per offrire ai videogiocatori un ecosistema ideale per dedicarsi alla propria passione e per garantire il miglior riposo alle parti del corpo più sollecitate da lunghe sessioni di gaming.



A rendere peculiare la proposta di Bauhutte è tuttavia soprattutto la possibilità di utilizzare il materasso in combinazione con altri prodotti dell'azienda. Si parla nello specifico di scrivanie, supporti per monitor da gaming o smartphone e ulteriori accessori. Il risultato complessivo può essere ammirato nelle immagini disponibili in calce a questa news.



Un'ottimizzazione degli spazi sicuramente efficace, ma il cui set-up finale risulta a dir poco peculiare: cosa ne pensate? Il materasso da gaming potrà davvero soppiantare le convenzionali poltrone da gaming professionali? Ai posteri l'ardua sentenza!