Videogiocato troppo? Concedetevi un massaggio alle mani!

Dopo aver proposto alla platea videoludica l'irrinunciabile materasso da gaming e la bizzarra tuta da gaming, la compagnia giapponese Bauhutte torna alla carica con un nuovo prodotto pensato per i videogiocatori.

Questa volta, l'azienda orientale ha portato sul mercato del Sol Levante il nuovo MSG-01H-BK Hand Massager, un piccolo massaggiatore elettronico. Come facilmente intuibile dal nome, il prodotto è indirizzato alle mani degli appassionati di gaming, costantemente - afferma Bauhutte - sotto stress a causa dell'utilizzo intensivo di controller o mouse e tastiera. Per rilassare le mani del pubblico, l'azienda ha dunque progettato questo piccolo strumento, che tramite l'azione di particolari cuscinetti ad aria offre sollievo alle articolazioni di palmi e dita.



Con dimensioni contenute e un design che si adatta perfettamente sia a destrorsi sia a mancini, il MSG-01H-BK Hand Massager viene descritto da Bauhuette come perfetto per un utilizzo pre e post sessioni di gaming intenso. Prima di una partita, il massaggiatore può infatti offrire una sessione di risaldamento, mentre durante o dopo il gioco, lo strumento contribuisce al rilassamento delle mani. Il massaggiatore elettronico può essere impostato per una sessione di relax completa, oppure essere sfruttato di volta in volta per le sole dita o i soli palmi. Mediamente, una seduta di massaggio ha una durata di circa dieci minuti, trascorsi i quali il MSG01H-BK Hand Massager si spegne in maniera automatica.