I videogiocatori hanno scheletri deboli e fragili, secondo il Maggiore dell'esercito USA

Secondo il Maggiore dello US Army Jon-Marc Thibodeau, chi ha la passione per i videogiochi presenta solitamente una costituzione scheletrica fragile e incline a subire infortuni di vario genere. Un videogiocatore non è insomma una persona particolarmente preparata a convivere con il rigore e lo sforzo fisico previsti nell'esercito statunitense.

Thibodeau parla dei videogiocatori come facenti parte della "Nintendo Generation", anche se tecnicamente si tratta di una descrizione legata a chi si è appassionata al medium del gaming nell'era 8bit e 16bit di Nintendo, e che ormai hanno raggiunto i 40 anni circa. Il Maggiore dell'esercito, in realtà, fa più propriamente riferimento ai giovani fra i 18 e i 25 anni che, a quanto pare, presentano uno scheletro corporeo non all'altezza degli sforzi richiesti dall'esercito USA.

"Lo scheletro del soldato facente parte della "Nintendo Generation" non è irrobustito dall'attività prima dell'arrivo in esercito, quindi alcuni di loro si rompono più facilmente".

Questo è quanto ha avuto da aggiungere il Capitano Lydia Blondin, riferendosi agli infortuni che più spesso vengono segnalati tra i giovani soldati: "Assistiamo a lesioni che vanno da fratture acute e cadute, a strappi al legamento crociato anteriore, a stiramenti muscolari e fratture da stress".



Ciò a cui Thibodeau fa probabilmente riferimento è la maggiore sedentarietà a cui i videogiocatori potrebbero andare incontro durante la loro crescita, e questo porterebbe ad una preparazione atletica non altezza nel momento in cui si entra a far parte dell'esercito militare. Certo è che è ironico che si faccia specificatamente riferimento a Nintendo, quando proprio la casa di Kyoto ha offerto esperienze come Wii Sports o Ring Fit Adventure, peraltro tra i prodotti più venduti in assoluto sulle console della grande N.