Videogiochi e 2021, ancora crescita dopo il boom del 2020: le previsioni

Dopo una impressionante crescita del settore videoludico nel 2020, capace di far registrare addirittura un tasso di sviluppo pari al 12%, il trend positivo sembra destinato a protrarsi anche lungo il nuovo anno.

I ritmi previsti, tuttavia, sarebbero decisamente più contenuti. A offrire previsioni in merito è SuperData, noto ente attivo sul fronte delle analisi statistiche e di mercato nel settore dei videogiochi. Secondo quanto delineato in un recente report, SuperData prevede che il 2021 sarà testimone di una crescita del settore pari a un ulteriore +2%. Un pronostico decisamente interessante, che mette in campo una scommessa non scontata: il persistere delle abitudini emerse nel 2020 in seguito alla crisi pandemica.

L'importante boom del settore videoludico dello scorso anno è stato infatti trainato proprio dalla minaccia rappresentata dal Covid-19 e dai continui lockdown messi in atto dalla comunità internazionale per prevenirne la diffusione. Nonostante l'avvio delle campagne vaccinali in moltissimi Paesi e la possibilità di un progressivo e graduale ritorno alla normalità, SuperData non prevede un crollo del settore gaming, con un abbandono del mercato da parte dei "nuovi arrivati" che lo hanno scoperto nel 2020.



SuperData prevede inoltre il persistere di divergenze tra le strategie commerciali per il 2021 di MIcrosoft, Nintendo e Sony, con la prima concentrata su Xbox Game Pass e le seconde pronte a puntare tutto sulle esclusive.