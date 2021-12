Videogiochi nel 2021: Nintendo, Fortnite e Cyberpunk primi per visibilità mediatica

La fotografia scattata da GamesIndustry.biz con il 2021 videoludico in numeri offre degli interessanti spunti di riflessione sull'andamento dell'industria e, nello specifico, sulla visibilità mediatica ottenuta dai colossi del settore e dai loro titoli più seguiti dal pubblico.

Osservando i dati ottenuti da ICO sulla base del numero totale di notizie, articoli, recensioni e analisi giornalistiche pubblicate sui maggiori siti, magazine e portali di settore, emerge l'incredibile interesse che continua a suscitare negli appassionati Fortnite.

Se per il battle royale gratuito di Epic Games i motivi di interesse dei fan si evidenzia nei pezzi di approfondimento redatti dai giornalisti di settore con notizie, guide e tutorial per completare le sfide degli eventi stagionali, la seconda posizione conquistata da Cyberpunk 2077 sembra testimoniare i problemi che hanno interessato il kolossal sci-fi di CD Projekt, con polemiche scatenate dalle cicliche comunicazioni della software house polacca per segnalare il lancio delle patch correttive e i rinvii di espansioni e Update nextgen.

Fortnite Cyberpunk 2077 Resident Evil Village Halo Infinite Minecraft Battlefield 2042 League of Legends Monster Hunter Genshin Impact PUBG

Ancor più interessante, se vogliamo, è poi la classifica stilata da GI.biz sulle aziende videoludiche con la più ampia visibilità mediatica nel corso dell'anno che sta per volgere al termine. Con i suoi 363.540 articoli, Nintendo si piazza stabilmente in testa a questa graduatoria in funzione dello scarto maturato con gli altri colossi del settore come Microsoft (250.334 articoli) e Sony (179,818 articoli).

Nintendo Microsoft Sony Epic Games Ubisoft Bethesda SEGA Electronic Arts Konami Riot Games

E voi, cosa ne pensate di questa doppia classifica sulla visibilità mediatica dei videogiochi e dei colossi del settore nel corso del 2021? Fatecelo sapere con un commento.