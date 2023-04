Videogiochi, 2022 un anno positivo: Sony cresce con PS5 e GoW, Nintendo in calo

Nonostante problemi non trascurabili come lo scoppio della guerra in Ucraina, la crisi produttiva e gli trascichi della pandemia, il 2022 si è rivelato un anno positivo per l'industria videoludica, come dimostrato da una recente indagine ad opera di GamesIndustry.biz.

Secondo i dati raccolti, otto di tredici grandi publisher presi in esame (Tencent Gaming Division, Sony, Nintendo, Capcom, Take-Two, Bandai Namco, Activision, EA, Embracer Group, SEGA, Roblox, Ubisoft e Square-Enix) hanno visto incrementare in media le proprie entrate del 9% rispetto all'anno precedente, una percentuale che costituisce un aumento di 8 miliardi di dollari investiti dai consumatori im prodotti videoludici.

Più di un terzo del contributo all'aumento delle entrate proviene dalla divisione PlayStation di Sony, che beneficia delle vendite di PS5 e della sua più grande esclusiva dell'anno, God of War Ragnarok. La cifra raggiunta da Sony costituisce quasi il doppio di quella raggiunta da Embracer Group (PlayStation ha aumentato le entrate di $3,8 miliardi rispetto a $1,9 miliardi di Embracer Group). Proseguendo il confronto, la crescita dei ricavi in dollari di Embracer Group è maggiore più del doppio rispetto a EA, la quale a sua volta ha incassato più del doppio di SEGA, Roblox o Ubisoft.

La divisione PlayStation ora rappresenta il 30% della base di entrate totale di Sony, un aumento di tre punti percentuali negli ultimi due anni. Negli ultimi tre anni c'è stata una crescita costante anche da parte di Bandai Namco, che continua a celebrare il successo di Elden Ring, ma anche di EA, Take-Two, Embracer Group, SEGA e Roblox Inc. L'aumento dei ricavi per EA, Take-Two e Roblox è stato direttamente correlato all'aumento della spesa ricorrente dei consumatori, ovvero alle microtransazioni.

Non tutti hanno visto però le proprie cifre aumentare: Nintendo ha perso quota di una percentuale marginale ogni anno negli ultimi tre anni, al netto di giochi da record usciti nel 2022 come Pokémon Scarlatto e Violetto e Splatoon 3. Il convincente lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, inoltre, non ha invertito le sorti di Activision Blizzard che ha registrato un calo delle entrate di 1,3 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda Microsoft, non è stato possibile offrire un resoconto attendibile, dal momento che la compagnia di Redmond non condivide pubblicamente tutti i dati utili a un'indagine di questo tipo.

I videogiochi crescono anche in Italia, come confermato dall'ultimo rapporto di IIDEA.