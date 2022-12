Videogiochi, il 2022 in numeri: quali sono stati i giochi e i trailer più popolari?

La redazione di GamesIndustry.biz riassume il 2022 videoludico che sta per volgere al termine pubblicando un'infografica con le statistiche sui giochi e sui trailer più popolari dell'anno che sta per volgere al termine.

Stando ai dati snocciolati in questi ultimi dodici mesi da agenzie come Newzoo, Sensor Tower e NPD Group, l'industria videoludica chiuderà il 2022 con un giro d'affari complessivo di circa 184,4 miliardi di dollari, in flessione del 4,3% rispetto allo scorso anno (un calo dovuto, presumibilmente, alla fine delle misure più restrittive adottate globalmente nel 2020 e nel 2021 per arginare la diffusione del Coronavirus).

Le statistiche condivise da GIbiz rimarcano inoltre le differenze tra i gusti dei videogiocatori statunitensi, britannici e giapponesi, espresse dalle classifiche dei giochi retail più venduti in USA (Call of Duty Modern Warfare 2), Regno Unito (FIFA 23) e Giappone (Splatoon 3).

Di particolare interesse sono poi i risultati delle analisi sul gioco con la più elevata copertura mediatica (Elden Ring), sulla compagnia più citata dalla stampa di settore (Nintendo) e sul videogioco col maggior numero di retweet e interazioni sui social (Genshin Impact). L'infografica di GIbiz testimonia anche l'incredibile successo di League of Legends, con gli oltre 139 milioni di utenti che hanno visualizzato il trailer in cinematica della Stagione 2022, e riprende l'interesse suscitato dal chiacchierato fenomeno horror Poppy Playtime.

In calce alla notizia trovate il link allo speciale di GamesIndustry.biz con l'infografica sui videogiochi e sui trailer più popolari del 2022.