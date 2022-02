Videogiochi, il 2022 è già da record: le acquisizioni di gennaio superano quelle del 2021

Il 2022 sarà l'anno delle acquisizioni? Con l'ingresso di Bungie in Sony e il matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard, nel solo mese di gennaio è stato superato il valore di tutte le fusioni tra aziende del settore che si sono verificate nel corso dell'intero 2021!

In base a quanto emerso nell'ultimo report stilato dagli analisti di Drake Star per GamesIndustry.biz, il valore combinato di tutte le operazioni di acquisizione annunciate durante il primo mese del 2022 ha raggiunto gli 85,4 miliardi di dollari, una cifra superiore a quella (già da record) delle attività di fusione verificatesi nello scorso anno.

L'analisi di Drake Star parte ovviamente dagli storici annunci delle operazioni che, una volta finalizzate, porteranno Activision Blizzard a entrare nella famiglia delle sussidiarie di Microsoft (68,7 miliardi di dollari), all'assorbimento di Zynga da parte di Take-Two (12,7 miliardi di dollari) e all'ingresso di Bungie nei PlayStation Studios (3,6 miliardi di dollari). Bastano le tre operazioni finanziarie più importanti di gennaio per equiparare l'intera cifra spesa da tutti gli attori dell'industria videoludica nel 2021 per condurre operazioni analoghe.

Nel mese di gennaio, però, ci sono state altre acquisizioni relativamente "minori", come gli accordi di fusione tra Stillfront e 6Waves (201 milioni di dollari) e le attività portate avanti da Team17 per ampliare la propria rosa di IP e software house investendo un totale di 186 milioni di dollari per assorbire Astragon e The Label. A queste, vanno poi ad aggiungersi le operazioni di fusione e acquisizione che hanno coinvolto, tra gli altri, Kwalee/TicTales, Virtuos/Volmi Games, Airnow/Lab Cave e Unity che ha comprato Ziva Dynamics.