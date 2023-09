Videogiochi del 2023, franchise vs nuove IP: i fan incoronano Star Wars

Tra i migliori videogiochi della prima metà del 2023, il successivo esordio di Baldur's Gate III e Starfield, e l'imminente debutto di Super Mario Wonder, Alan Wake II e Marvel's Spider-Man 2, questa annata videoludica ha portato con sé notevoli novità.

Ma quali sono state le preferenze del grande pubblico? Nel 2023, i videogiocatori preferiscono dedicare il proprio tempo alla scoperta di nuove IP o prediligono i franchise già affermati? Un interessante sondaggio realizzato da Fandom ha interrogato in merito un campione di cinquemila giocatori residenti negli USA e nel Regno Unito.

Dalle risposte offerte dalla community, è emerso che ben il 64% dei videogiocatori preferisce fruire di IP già consolidate, anziché esplorare immaginari inediti. In particolare, il 57% ha dichiarato di apprezzare i sequel e i prequel, mentre circa la metà del campione ha dimostrato interesse per gli spin-off. A sorpresa, visto il continuo prosperare di questa tipologia di prodotti, solo il 36% si è invece detto attratto da remake e remastered.

Parallelamente, l'indagine di Fandom ha chiesto ai cinquemila intervistati di indicare quelli che ritiene essere i franchise e le IP più rilevanti del 2023, non solo tra i videogiochi ma nel panorama dell'intrattenimento in generale. Di seguito, vi riportiamo la Top 25 emersa dal sondaggio. In vetta, troviamo Star Wars, che nel corso dell'anno ha potuto contare sul lancio di Star Wars Jedi: Survivor, oltre che sul costatante ampliamento delle serie TV legate a Guerre Stellari. Da poco è ad esempio disponibile il quinto episodio di Star Wars: Ahsoka. Medaglia d'argento invece per il multiverso Marvel, mentre al terzo posto troviamo One Piece, entrambi ampiamente rappresentati nel mondo del gaming.

Nella classifica stilata da Fandom, trovano posto immaginari molto differenti, ma per lo più saldamente consolidati, da The Last of Us a Pokémon, passando per The Witcher, The Legend of Zelda e Harry Potter, sino a Fallout e Final Fantasy. Eccezione di rilievo per Elden Ring, che grazie alla fiducia conquistata da FromSoftware negli anni è riuscito a catturare sin dall'esordio l'interesse del grande pubblico.