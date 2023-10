Videogiochi nel 2024: acquisizioni in vista per Sony, Tencent, Take-Two e Savvy?

Dopo lo storico matrimonio tra Microsoft e Activision, quali saranno le principali acquisizioni videoludiche del 2024? L'analista Michael Metzger indica quelli che, a suo dire, saranno i protagonisti delle 'operazioni di consolidamento' più importanti in arrivo da qui al prossimo anno.

Nel rispondere ai quesiti posti dalla community e dagli addetti al settore dopo un 2023 particolarmente 'movimentato', l'analista di Drake Star Partners ha discusso dell'argomento con il giornalista Stephen Totilo di Axios per fornire le ultime stime e previsioni sulle aziende dell'industria dell'intrattenimento che dovrebbero animare la scena nel 2024.

A detta di Metzger, tutte le analisi di settore e le discussioni intavolate con le principali aziende dell'industria videoludica suggeriscono che il numero e la portata delle acquisizioni e delle 'operazioni di consolidamento' continuerà ad aumentare nel corso del prossimo anno.

Stando a quanto previsto dall'analista di Drake Star Partners, gli acquirenti più attivi nel 2024 saranno la holding cinese Tencent, Sony con la sua divisione PlayStation, il publisher statunitense Take-Two e il fondo saudita Savvy. Di contro, Metzger ritiene che il ridimensionamento di Embracer Group proseguirà nel 2024 con la vendita di ulteriori studi interni.

Prendendo spunto dai dati condivisi dalla società di venture capital Konvoy, l'analista di Drake Star ritiene inoltre che nel 2024 potrebbero esserci delle sorprese da Nintendo, EA e Nexon, in virtù dei complessivi 45 miliardi di dollari in liquidità (e risorse equivalenti) a disposizione della casa di Kyoto, del publisher americano e dell'editore sudcoreano per concretizzare ulteriori fusioni e acquisizioni.