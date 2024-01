Videogiochi: il 2024 è appena iniziato ma oltre 5.000 persone sono state licenziate

Non è un momento facile questo per l'industria dei videogiochi. Se il 2023 è stato l'anno dei licenziamenti, il 2024 sarà l'anno delle chiusure secondo molti analisti. Nelle scorse ore Microsoft ha licenziato 1.900 dipendenti della divisione gaming ma questa è solo la punta dell'iceberg.

Nel solo mese di gennaio 2024 sono state licenziate 5.500 persone impegnate a vari livelli nell'industria dei videogiochi. Si tratta di una cifra superiore del 54% rispetto ai licenziamenti di tutto il 2023, anno considerato nero per il nostro settore.

Nelle scorse settima anche altre aziende hanno effettuato tagli al personale: Riot Games ha licenziato 500 persone e ha chiuso la divisione di publishing Riot Forge, diversi studi di Embracer Group stanno combattendo per evitare la chiusura e non dobbiamo dimenticare i tagli in aziende come Gearbox Software, CI Games e Unity.

In totale si parla di almeno 5.670 persone che hanno perso il posto di lavoro a gennaio secondo il portale Video Games Layoffs, dato ricavato basandosi su licenziamenti comunicati in via ufficiale e dunque questo numero potrebbe essere più elevato purtroppo.

Nell'intero 2023 i licenziamenti nell'industria hanno riguardato 10.500 persone contro le poco più di 8.000 del 2022. Negli ultimi 25 giorni oltre 5.500 persone hanno perso il lavoro e come detto la situazione non sembra destinata a migliorare, con le aziende impegnate a far quadrare i conti e a ridimensionarsi dopo le manovre di espansione che hanno coinvolto molti studi e publisher tra il 2020 e 2021.