Videogiochi nel 2024: con il modello dei tripla A in crisi, cosa possiamo aspettarci?

La crisi del modello dei videogiochi AAA è solo l'ultimo dei campanelli d'allarme lanciati da un'industria piena di contraddizioni, con un 2023 straordinariamente ricco in termini di titoli commercializzati ma povero di idee e lungimiranza, prova ne siano i licenziamenti e le chiusure di studi di sviluppo e publisher.

L'insostenibilità del modello di business basato sui tripla A getta quindi un'ombra sull'intero settore, con nubi che si addensano sulle aziende che si ostinano a non tenere conto delle mutate condizioni del panorama videoludico.

In questo senso, le difficoltà affrontate da tutti gli attori dell'industria che si cimentano nella realizzazione di titoli ad alto budget sono la perfetta cartina tornasole di una crisi scatenata da una moltitudine di fattori, a cominciare ovviamente dalla crescita esponenziale dei costi di sviluppo.

È però in momenti simili che le idee più innovative riescono ad emergere con maggiore facilità, e con esse la consapevolezza di chi, per scelta o per pura necessità, si vede costretto a razionalizzare i processi produttivi e rivedere le proprie strategie. C'è ad esempio chi, come Joshua Sawyer di Obsidian, propone di superare la crisi dei tripla A adottando il 'modello Pentiment', ovvero alternando lo sviluppo dei granti titoli ad alto budget con progetti relativamente minori per alimentare la creatività e ridurre il rischio d'impresa rappresentato dal possibile fallimento commerciale di un gioco 'mainstream'.

In questa situazione estremamente fluida va a inserirsi il dibattito sull'utilizzo o meno dell'Intelligenza Artificiale nello sviluppo dei videogiochi, un tema destinato ad acquisire sempre maggiore rilevanza nello sviluppo dei giochi futuri e, conseguentemente, nella comunicazione di settore. E voi, cosa ne pensate dell'attuale andamento dell'industria videoludica? Fatecelo sapere con un commento dopo aver visto il nostro ultimo filmato di approfondimento a cura di Alessandro Bruni.