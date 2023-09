Videogiochi: un 2024 pieno di rinvii? Doppiatori e attori mocap minacciano lo sciopero

Lo sciopero degli attori dell'industria del cinema e della TV potrebbe estendersi presto al settore dei videogiochi. Il SAG-AFTRA ha infatti deciso di coinvolgere i doppiatori dell'industria del gaming in una votazione volta, appunto, a organizzare una nuova protesta.

La manifestazione dovrebbe coinvolgere tutti gli addetti al settore iscritti al SAG-AFTRA che sono impegnati nel doppiaggio e nella realizzazione di scene in motion capture per l'industria dei videogiochi.

Il sindacato degli artisti americani che operano nel settore del cinema, della TV e del gaming intende coinvolgere il maggior numero possibile di membri, in funzione delle importanti discussioni sulla contrattazione collettiva per i nuovi contratti dei doppiatori e degli attori mo-cap che interesseranno l'intero settore dal prossimo 26 settembre. L'elenco delle aziende coinvolte in questa votazione comprende alcune delle più importanti realtà dell'industria dell'intrattenimento digitale:

Activision Productions Inc.

Blindlight LLC

Disney Character Voices Inc.

Electronic Arts Productions Inc.

Epic Games, Inc.

Formosa Interactive LLC

Insomniac Games Inc.

Take 2 Productions Inc.

VoiceWorks Productions Inc.

WB Games Inc.

Data la complessità delle operazioni e il gran numero di membri coinvolti nelle diverse associazioni di categoria che fanno capo al SAG-AFTRA, le votazioni dovrebbero protrarsi dal 5 al 25 settembre. Nel caso in cui lo sciopero dovesse essere approvato, il contraccolpo sulle tempistiche di sviluppo dei videogiochi tripla A (ma non solo) destinati ad approdare su PC e console nel corso del 2024 potrebbe essere tale da indurre più di una software house a posticipare di diversi mesi il lancio dei propri titoli.

Il comunicato ufficiale di SAG-AFTRA che preannuncia le votazioni per lo sciopero dei doppiatori e degli attori mo-cap dell'industria videoludica ricorda come sia passato quasi un anno dalla proroga del contratto siglato dagli addetti al settore, da qui la necessità di un intervento immediato per negoziare condizioni economiche e contrattuali migliori per delle figure professionali che contribuiscono in maniera determinante alla realizzazione dei videogiochi.