Videogiochi, 30 miliardi di euro in 27 anni: ecco le 30 serie più vendute in UK

Nel corso dell'ultimo anno, il mercato del videogioco in Italia ha generato 2 miliardi di euro di giro d'affari, con una crescita ulteriore rispetto al già ottimo 2020.

Un'interessante serie di dati raccolti da GfK va però oltre il panorama annuale, offrendo un'istantanea del mercato britannico dal 1995 ad oggi. Considerando i dati relativi al settore retail, il gruppo di analisti ha quantificato in oltre 30 miliardi di euro il valore del mercato videoludico UK degli ultimi 27 anni. Ma come hanno speso gli appassionati questo importante ammontare?



Ebbene, GfK ha stilato una classifica delle serie più vendute nel Paese nell'arco di tempo considerato. A trionfare, prevedibilmente, è FIFA, con la serie calcistica che ha superato la propria cadenza annuale, proponendo ben 50 titoli. Al secondo posto, un altro grande blockbuster del videogioco, con la serie di Call of Duty. Infine, terzo gradino del podio per l'immortale idraulico Nintendo, con Mario che propone la bellezza di 109 videogiochi dedicati! Questa categoria è in verità molto vasta e variegata, poiché include tutte le declinazioni videoludiche dell'universo mariesco, dai platform di Super Mario ai circuiti di Mario Kart. Al suo interno, le produzioni più remunerative sono risultate essere Mario Kart Wii, l'inarrestabile Mario Kart 8 e New Super Mario Bros.

Di seguito, vi proponiamo la Top 30 completa:

1 FIFA - EA

2 Call of Duty - Activision Blizzard

3 Mario - Nintendo

4 Grand Theft Auto - Rockstar

5 LEGO - Warner/LucasArts/TT Games/Eidos

6 Star Wars - EA/LucasArts/Warner

7 The Sims - EA

8 Pokémon - Nintendo

9 Assassin's Creed - Ubisoft

10 Need For Speed - EA

11 Sonic - Sega

12 WWE e WWF - Take-Two/THQ/Acclaim

13 Marvel - Sony/Warner/Square Enix

14 Wii Fit - Nintendo

15 Tom Clancy - Ubisoft

16 Guitar Hero/DJ Hero - Activision Blizzard

17 Pro Evolution Soccer - Konami

18 Skylanders - Activision Blizzard

19 Battlefield - EA

20 Tomb Raider - Eidos/Square Enix

21 Halo - Microsoft

22 DC - Warner/EA/Square/Telltale

23 Formula 1 - Codemasters/EA/Sony

24 Gran Turismo - Sony

25 Forza - Microsoft

26 Harry Potter - EA/Warner

27 Crash Bandicoot - Activision/Vivendi/Sony

28 The Olympic Games - Sega/Nintendo/Eidos/Konami/T2

29 The Legend of Zelda - Nintendo

30 PGA Tour Golf - EA/Take-Two



Cosa ne pensate, vi immaginavate questi risultati o siete sorpresi?