Videogiochi a 70 dollari: Michael Pachter contro i publisher, sono avidi e ottusi

Con l'arrivo delle console di nuova generazione molti publisher hanno aumentato il prezzo dei videogiochi AAA portandolo a 70 dollari (spesso 80 euro in Europa) per le edizioni standard, con un aumento di circa 10 dollari rispetto al costo medio di un videogioco al lancio negli ultimi 15 anni. Cosa ne pensa Michael Pachter?

L'analista di WedBush Securities ne ha parlato nella nuova puntata del suo podcast Pachter Factor, definendo i publisher "ottusi e avidi" nel voler portare avanti questa scelta, un circolo vizioso che spingerà molti altri editori e sviluppatori ad aumentare il prezzo dei propri giochi. C'è però un rovescio della medaglia, questa mossa potrebbe infatti rallentare le vendite al day one e costringere i giocatori ad attendere sconti e offerte per acquistare i propri titoli preferiti.

Di fatto i publisher preferirebbero "avere tutto e subito" anzichè puntare a vendite a lungo termine, una strategia che richiede una buona pianificazione per l'intero ciclo vitale del prodotto. A metà degli anni 2000 i principali publisher hanno iniziato ad aumentare il prezzo dei giochi inondando il mercato di Special Edition e Limited Edition con DLC, Season Pass, espansioni e contenuti in-game, una strategia che ha certamente pagato nel lungo periodo e che per Pachter potrebbe continuare a funzionare ancora per molti anni.

Gli editori, dal canto loro, si giustificano affermando che i costi di marketing e produzione sono sempre più alti e dopo tanti anni di prezzi bloccati, gli aumenti sono necessari per continuare a coprire le spese e generare guadagni.