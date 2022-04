Videogiochi e allarmi bomba: una PlayStation causa l'evacuazione dell'aeroporto di Boston

Il 2022 di PlayStation ha già accolto il debutto di Gran Turismo 7, che nei prossimi mesi dovrebbe essere affiancato da God of War: Ragnarok. Nei programmi di Sony per l'anno, tuttavia, di certo non era incluso un allarme bomba.

Una circostanza piuttosto bizzarra ha in effetti portato un hardware PlayStation a seminare il panico presso l'aeroporto di Boston Logan. Nella giornata di domenica 17 aprile 2022, in concomitanza con la festa di Pasqua, la struttura è infatti stata evacuata d'urgenza in seguito ad una segnalazione da parte del personale addetto allo screening dei bagagli imbarcati in stiva dai passeggeri di un volo Delta. Un oggetto non identificato ha fatto partire un'allerta bomba, che ha costretto all'evacuazione dell'intero Terminal A.

In seguito alla diffusione dell'allarme, è intervenuta la Polizia di Stato del Massachusetts, che ha provveduto ad effettuare tutti gli accertamenti del caso. Al termine di questi ultimi, è stato confermato che presso il Boston Logan Airport non era presente alcun ordigno. In verità, l'oggetto avvistato dal personale si è rivelato essere una console PlayStation molto datata. A causa del deterioramento dell'hardware, hanno spiegato le autorità, l'analisi ai raggi X del bagaglio in cui era contenuta ha generato delle anomalie che hanno allertato il personale aeroportuale.



Fortunatamente, nonostante lo spavento generato nelle persone che si trovavano presso l'aeroporto di Boston nel tardo pomeriggio di Pasqua, l'allarme si è rivelato essere infondato. Purtroppo, non è dato sapere quale modello di console Sony sia stato il responsabile dell'allerta!