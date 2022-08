Quali sono i videogiochi più amati in Europa? Ci sono vecchie glorie e grandi sorprese

Quando si parla di videogiochi si potrebbero passare giorni a stilare “Top 10” riguardanti i giochi più venduti di sempre, più odiati di sempre o più chiacchierati in tutto il mondo. Un nuovo sondaggio, però, già ci svela i videogiochi più amati in Europa, e ci sono delle sorprese importanti.

Grazie alla nuova indagine commerciale di eBuyer effettuata studiando le ricerche online del Vecchio Continente, scopriamo innanzitutto che in Italia è Pokémon Rosso il gioco più amato. Ebbene sì, l’iconico titolo Nintendo rilasciato nel 1996 per Game Boy risulta ancora il più adorato nel Belpaese, ma anche in Olanda; insomma, non siamo gli unici ad apprezzare le vecchie glorie.

A quest’ultimo proposito, notiamo ad esempio che Super Mario Bros continua ad affascinare i gamer greci a 37 anni dal lancio, mentre in Croazia è l’MMORPG RuneScape a catturare il pubblico.

Tuttavia, il vero gioco più amato in Europa è una “vecchia” gloria degli FPS che nessuno ha dimenticato: Call of Duty: Black Ops II. Il progetto firmato Treyarch è al primo posto nel Regno Unito, Austria, Danimarca e Lituania e continua ancora oggi a essere amato per il design delle mappe e delle armi. Al contempo, Call of Duty: Modern Warfare (la versione 2019) è al primo posto in Estonia, Irlanda e Portogallo.

Minecraft non può mancare grazie al sostegno del pubblico rumeno e spagnolo, mentre LEGO Star Wars: The Skywalker Saga stupisce tutti arrivando al primo posto a Malta e in Germania. A pari merito troviamo anche Rocket League, Assassin’s Creed II e Animal Crossing: New Horizon, mentre il titolo più sorprendente è FIFA 22, al primo posto in Lussemburgo.

