Videogiochi Amazon: console Xbox One S e Nintendo Switch in offerta per Pasqua

Per le festività di Pasqua, Amazon.it propone una serie di sconti sue sui, questi ultimi in vendita a partire dacon gioco incluso. Di seguito, tutte le promozioni attive, offerte valide solo per un periodo limitato.

Offerte Xbox One S

Tra i bundle Xbox One S in promozione troviamo i pacchetti con Assassin's Creed Origins e Rainbow Six Siege, PUBG, Sea of Thieves, la Limited Edition dedicata a Minecraft e il bundle con Rocket League e tre mesi di abbonamento a Xbox LIVE Gold.

Xbox One S 1 TB + Assassin's Creed Origins + Rainbow Siege - 242,90 euro

Xbox One S 1TB + Playerunknown's Battlegrounds - 229 euro

Xbox One S 1TB + Sea of Thieves - 245 euro

Xbox One S 1TB Console Limited + Minecraft - 229.99 euro

Xbox One S 500 GB + Rocket League + Live 3 mesi - 199.99 euro

Xbox One S 500GB + La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra - 251,03 euro

Offerte Nintendo Switch

Nintendo Switch con Joy-Con Rosso/Blu - 284.59 euro

Nintendo Switch con Joy-Con Grigi - 284.50 euro

Sul fronte Nintendo Switch invece troviamo due offerte che vi permetteranno di di acquistare le varianti con Joy-Con grigi e Joy-Con Rosso/Blu al prezzo di 284 euro. Le promozioni indicate qui sopra sono valide solamente per un periodo limitato e comunque fino ad esaurimento scorte.