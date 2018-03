Videogiochi Amazon: Dissidia Final Fantasy NT e For Honor tra le offerte della settimana

Tornano le consuete offerte disu videogiochi, console e accessori, validi solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Di seguito, le nuove promozioni della settimana per la categoria videogiochi, le quali vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto dei vostri titoli preferiti.

Tra i giochi in promozione troviamo Fallout 4, Dissidia Final Fantasy NT, For Honor, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Mortal Kombat XL e Watch Dogs 2.

Fallout 4 (24 euro)

Fallout 4 è in promozione a 24 euro anzichè 39.99 euro, da segnalare inoltre che la versione Xbox One permetterà di scaricare gratis una copia digitale di Fallout 3, giocabile grazie alla retrocompatibilità.

Mortal Kombat XL (16.16 euro)

Bastano meno di venti euro per portarsi a casa l'edizione definitiva di uno dei più acclamati picchiaduro degli ultimi anni, con un roster ricchissimo che include tutti i personaggi della saga e qualche sorpresa...

Watch Dogs 2 (25.99 euro)

Secondo episodio della serie Ubisoft, disponibile in promozione al prezzo di 25.99 euro per PC, Xbox One e PlayStation 4.



Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition (21.99 euro)

La Legacy Edition include Call of Duty Infinite Warfare e l'edizione rimasterizzata di Call of Duty 4 Modern Warfare.

Wolfenstein 2 The New Colossus (32.99 euro)

Bastano poco più di 30 euro per portarsi a casa l'ultimo episodio della serie Wolfenstein, uno sparatutto in prima persona acclamato da pubblico e critica.

Deus Ex Mankind Divided (10.05 euro)

Prezzo bomba per uno dei giochi più interessanti degli ultimi anni. L'edizione Day One include anche il Pacchetto Agente Sotto Copertura con armi e skin, la colonna sonora e tre libri digitali.

Dissidia Final Fantasy NT (48.90 euro)

Sconto di 21 euro sul prezzo di listino per Dissidia Final Fantasy NT, il picchiaduro per PlayStation 4 che include tutti i personaggi più popolari dell'universo di Final Fantasy.

For Honor (17.90 euro)

E' uno dei giochi Ubisoft più interessanti degli ultimi anni e per il 2018 la casa francese ha annunciato l'arrivo di tanti nuovi contenuti aggiuntivi. Quale miglior occasione per acquistare For Honor?



La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Silver Edition (49.99 euro)

La Silver Edition include La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, una copia digitale de L'Ombra di Mordor, il bonus preorder 4 Campioni Orchi Leggendari + Epica Spada del Dominio e i pacchetti Espansione Nemesis: Tribù del Massacro, Espansione Nemesis: Tribù dei Briganti e Scrigno della Guerra d'Argento.