Videogiochi Amazon: migliori sconti e offerte del weekend

Anche oggi Amazon propone una selezione di videogiochi in offerta a prezzo scontato per un periodo limitato. Tra i nuovi giochi in promozione troviamo anche Star Wars Jedi Fallen Order, Assassin's Creed Odyssey e Control.

Proseguono le offerte su FIFA 21 per PlayStation 4 in vendita a 49.99 euro, Tekken 7 e Dragon Ball FighterZ, da segnalare anche Sekiro Shadows Die Twice proposto a meno di 40 euro.

Amazon offerte videogiochi

Imperdibile The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a meno di 20 euro, un vero affare considerando che tutti i possessori del gioco riceveranno gratis l'aggiornamento next-gen alle versioni PS5 e Xbox Series X.

