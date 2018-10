Videogiochi Amazon Offerte: Battlefield 1 e Far Cry 5 tra le promozioni del 16 ottobre

Nuove offerte su Amazon dedicate ai migliori videogiochi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: tra i giochi in offerta per la giornata di oggi troviamo Gran Turismo Sport, Mortal Kombat XL, Battlefield V e Far Cry 5.

Offerte Videogiochi Amazon

Da segnalare in particolare le offerte dedicate a Grand Theft Auto V, proposto a 34.99 euro, Mortal Kombat XL, proposto a 17.99 euro, Battlefield 1 Revolution (19.99 euro) e il preorder di Battlefield V, disponibile a 49.99 euro:

Le promozioni citate sono valide solo per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, vi invitiamo quindi ad approfittarne se siete interessati, prima che i titoli tornino ad essere venduti a prezzo pieno.