Videogiochi Amazon: le prime offerte in attesa del Black Friday!

Manca ancora qualche giorno alma Amazon.it non si lascia sfuggire l'occasione per proporre alcune offerte in anteprima. Oltre agli sconti sue suiil negozio online offre anche prezzi ridotti su una selezione di giochi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sconti Videogiochi Black Friday Amazon

Tra i giochi in offerta per questo weekend troviamo Mario + Rabbids Kingdom Battle, Dishonored 2, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Gran Turisno Sport, Tom Clancy's Rainbow Six Siege e Super Mario Odyssey.

Tra le offerte hardware e accessori segnaliamo la disponibilità del Controller Elite per per Xbox One, Xbox One S e Xbox One X al prezzo di 119.98 euro anzichè 149,90 euro. Nelle prossime ore, Amazon Italia lancerà nuove offerte su videogiochi e console per il Black Friday 2017, continuate a seguirci su queste paginee (anche su Facebook e Telegram) non perdere neanche una promozione!