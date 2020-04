Videogiochi su Amazon, sconti e offerte del 22 aprile

Continuano le offerte di Amazon per la categoria videogiochi e console, anche per la giornata di oggi vi segnaliamo tre giochi in sconto ad un prezzo davvero invitante, ecco la nostra selezione di mercoledì 22 aprile.

Tre i giochi che abbiamo scelto per voi ci sono Assassin's Creed The Ezio Collection, eFootball PES 2020 e The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. La raccolta dedicata ad Ezio Auditore include Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations mentre la GOTY Edition del gioco CD Projekt RED presenta anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, il gioco di calcio Konami è invece scontato in versione liscia senza DLC di alcun tipo.

Sconti Amazon Videogiochi

Tutte le offerte indicate sono valide solamente per la giornata di oggi e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Nonostante il periodo di grande difficoltà dovuto all'emergenza Coronavirus, Amazon sta continuando a spedire regolarmente, dando però la priorità a beni e prodotti di prima necessità. In ogni caso le spedizioni continuano seppur con tempistiche leggermente più lente per i videogiochi.