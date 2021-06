Videogiochi, Anime, Cinema, Fumetti e Tech: il meglio del 2021 all'EyeExpo!

Si è ormai superato il giro di boa di questo 2021, con l'anno che si appresta a entrare nella sua seconda metà: che cosa ci ha regalato di buono sino ad oggi?

A fare il punto della situazione sui primi sei mesi del 2021, ci ha pensato la Redazione di Everyeye al gran completo, nell'ambito della ricca cornice offerta dalla prima edizione di EyeExpo. Con un ricco approfondimento live condotto dal nostro Francesco Fossetti, il nostro studio milanese ha ospitato una riflessione sulle migliori produzioni e novità che hanno realizzato il proprio debutto tra il gennaio e il giugno 2021.

Sul fronte videoludico, l'evento ha visto ospiti i nostri Marco Mottura e Alessandro Bruni, pronti a passare in rassegna i titoli che più hanno saputo conquistarsi le luci della ribalta in questa prima parte dell'anno. Ad arricchire la discussione è poi intervenuto il nostro Gabriele Laurino, pronto a fare il punto su ciò che hanno invece offerto i settori Anime, Manga, Fumetti, Cinema e Serie TV. A chiudere il cerchio è infine intervenuto il nostro Alessio Ferraiuolo, che ha delineato i trend più importanti dell'anno sul fronte delle nuove tecnologie.



Vi siete persi l'appuntamento in diretta? Niente paura: potete recuperare la replica integrale, direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye on Demand, buona visione!