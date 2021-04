Videogiochi anni '90 con i dinosauri: da Dino Crisis a Turok, quali sono i più belli?

Per loro natura i dinosauri si sono sempre sposati bene con le tematiche di azione e avventura. Non è un caso, infatti, che nel corso degli anni ci siano stati vari sviluppatori ad inserirli nei loro giochi, che fossero semplici Boss o con produzioni intere incentrate su queste figure preistoriche, soprattutto negli anni '90.

Qual è il gioco con protagonisti i dinosauri più popolare degli anni '90? Non è semplice dare una risposta secca a tale domanda, semplicemente perché si potrebbero citare diverse produzioni che sono state capaci di lasciare il segno nel cuore dei giocatori.

Dino Crisis

Per chi è cresciuto a pane e PlayStation la risposta viene automatica: si tratta di Dino Crisis, un Survival Horror di Capcom arrivato sulla console Sony nel 1999 che ci metteva a confronto con orde di famelici dinosauri pronti a far festa sui resti della protagonista Regina. Il titolo aveva tantissimo in comune con Resident Evil: stessa impostazione, telecamere simili e atmosfere claustrofobiche, dove l'attenta gestione delle nostre risorse e la risoluzione di enigmi era indispensabile per proseguire con l'avventura. Il successo dell'opera darà vita a due seguiti: Dino Crisis 2 nel 2000, uscito sempre su PlayStation e maggiormente orientato verso l'Action, e Dino Crisis 3 in esclusiva Xbox nel 2003, che porta la serie nello spazio ma non riuscendo a replicare i fasti del passato. Su PS2 nel 2002 c'è spazio per uno spin-off basato sulla light run, Dino Stalker, terzo titolo della serie Gun Survivor. Da tempo si parla di un remake di Dino Crisis per PS5 e Xbox Series X/S, ma sembra che Capcom abbia ormai abbandonato l'idea. Un nuovo Dino Crisis era stato proposto da Capcom Vancouver, ma non ha mai ottenuto l'approvazione della casa di Osaka.

Turok

Se Dino Crisis è la risposta per i fan PlayStation, ben diversa potrebbe essere quella degli amanti del Nintendo 64, console che ha ospitato l'iconico Turok: Dinosaur Hunter, basato sull'omonimo fumetto. Uscito su N64 nel 1997, Turok è stato uno dei primi esempi (assieme a GoldenEye della Rare) di come fosse possibile realizzare un FPS avvincente e curato anche su console e non solo su PC, lasciando il segno per un gameplay adrenalinico e le epiche battaglie contro i dinosauri intenti a far fuori il nostro cacciatore. Il successo dell'opera darà vita a vari seguiti, tra cui l'acclamato Turok 2 Seeds of Evil nel 1998. Dopo altri due titoli per N64, Turok 3 Shadow of Oblivion e Turok Rage Wars, la serie passa alle console 128-bit con Turok Evolution, perdendo però lo smalto di un tempo. Il reboot del 2008, l'insipido Turok, porrà fine alla serie (riedizioni escluse).

Cadillacs and Dinosaurs

C'è ancora spazio per un ultimo titolo che i giocatori più grandicelli ricorderanno: Cadillacs and Dinosaurs, il Beat 'em Up di Capcom arrivato nel 1993 in sala giochi. La maestria degli sviluppatori con questo genere si sente forte anche in questa occasione, che regala azione senza sosta e combattimenti spettacolari, non solo contro gli umani ma anche contro famelici dinosauri. Il titolo resterà esclusivo degli Arcade, non venendo mai convertito su console. Ma considerato che altri grandi titoli Capcom come Final Fight, Knights of the Round, The King of Dragons e Magic Sword sono dovuti andare incontro a inevitabili restrizioni tecniche su SNES, la cosa potrebbe non essere stata per forza un male, nonostante tutto.