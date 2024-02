Videogiochi da 'annusare': GameScent svela un gadget che riproduce gli odori nei giochi!

E se la nuova frontiera dell'Intelligenza Artificiale nei videogiochi fossero gli odori? L'azienda GameScent ha presentato ufficialmente un dispositivo basato su IA che si interfaccia con i videogame moderni per generare tutta una gamma di odori e profumi.

Il singolare gadget creato da GameScent acquisisce in tempo reale i suoni e i rumori dei videogiochi per emettere dei profumi e degli odori che corrispondono all'azione mostrata a schermo, dal profumo dell'erba appena tagliata di un prato all'odore della polvere da sparo che aleggia sul campo di battaglia, il tutto attraverso delle cartucce ricaricabili.

Nel presentare al pubblico questo insolito 'generatore di fragranze videoludiche', il presidente di GameScent Casey Bunch spiega che il suo dispositivo è perfettamente compatibile con tutti i videogiochi per PC, console casalinghe e titoli da fruire su dispositivi in Realtà Virtuale. "Gli studi hanno dimostrato che è proprio l'olfatto il senso che si imprime maggiormente nella memoria a lungo termine degli esseri umani", spiega Bunch prima di aggiungere che "con GameScent, speriamo di rendere le esperienze sensoriali vissute dai giocatori ancora più emozionanti e indimenticabili di quanto non lo siano mai state".

L'apparecchio sviluppato da GameScent è attualmente in grado di emulare sei odori distinti, ovvero quello dell'asfalto infuocato e dei fumi di scarico emessi dalle auto da corsa, della polvere da sparo, del fuoco o dell'effetto bruciato di un'esplosione, dell'aria pulita, dell'ozono percepito dopo una tempesta e della foresta quando si è immersi nella natura incontaminata. La combinazione di queste sei fragranze determina tutta una serie di effetti olfattivi ancora più complessi. Il dispositivo GameScent è già in preordine al prezzo indicativo di circa 218 euro, con spedizioni previste per la seconda metà di marzo.