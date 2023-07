I videogiochi arcade che abbiamo giocato tutti negli anni '90 al bar o al lido balneare

In Italia negli anni '90 estate voleva dire spesso solo una cosa: giornate passate al bar del lido balneare o della piscina, oppure al bar sotto casa giocando con i videogiochi in compagnia degli amici o di perfetti sconosciuti (spesso pronti a trasformarsi in migliori amici). E siamo certi che a questi giochi ci abbiamo giocato davvero tutti.

Street Fighter II

Se pensi alle sale giochi, pensi a Street Fighter II. D'accordo, la conversione per SNES aveva del miracoloso ma la versione arcade aveva una grafica migliore e ovviamente un sistema di controllo più preciso. Palcoscenico ideale di risse e insulti tra ottenni (mi hai colpito con le stelline... non vale!) Street Fighter 2 è un cult assoluto della gioventù di molti, dolci ricordi tra un "Alec Boom" e una palla di fuoco, che di fuoco non era (l'onda energetica non era ancora mainstream in Italia) ma va bene così.

Metal Slug

Evimascinga! Nessuno capiva la pronuncia esatta di Heavy Machine Gun ma certamente tutti ci siamo esaltati con Metal Slug. Un gioco che aveva uno stile unico per l'epoca e un gameplay di stampo arcade semplicemente perfetto... certo era difficilissimo e per questo finirlo con un gettone poteva regalarvi la gloria eterna.

Puzzle Bobble

Puzzle Bobble era un gioco amatissimo dalle ragazze e infatti non era raro giocarci con la propria crush estiva dell'epoca (ai tempi avremmo detto una cotta... ma i tempi cambiano). Palline colorate, musiche ipnotiche e draghetti, Puzzle Bobble o Bust A Move che dir si voglia è ancora oggi un gioco perfetto.

Cadillacs & Dinosaurs

Go, Go, Go! Scommettiamo che anche voi avete scolpito in testa l'incitamento della voce del cabinato di Cadillacs & Dinosaurs. Come Final Fight, ma con i dinosauri, le macchine e le moto... pazzesco! L'unico modo per giocarci era andare in sala o al bar dal momento che non ha mai goduto di una conversione casalinga e quanti gettoni ci abbiamo speso, litigando con l'amico di turno per poter usare Jack (il leader carismatico del gruppo) e invece ci toccava sempre quello scarsone di Mess, uffa.

Un gioco di corse poligonale qualsiasi

Nella prima metà degli anni '90 le sale italiane dei lidi balneari (e non solo) erano invase da videogiochi di corse con grafica 3D e postazione tamarissima a doppio schermo con sedile e volante. SEGA Rally, Daytona USA, Virtua Racing, Ridge Racer e Cruis'n USA sono solo alcuni dei giochi che prendiamo a esempio ma la lista potrebbe essere infinitamente lunga, a voi la scelta del preferito.

Raccontateci qui sotto i vostri ricordi delle sale giochi al mare o del bar della piscina dei torridi anni '90... e se vi va, liberate una lacrimuccia, sull'onda della nostalgia.