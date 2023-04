Videogiochi e arte: la mostra Gasoline Photography di Davide di Tria ha una data

Dopo averci deliziati con i suoi incredibili scatti con la modalità Foto di Forza Horizon 5, Davide di Tria ci informa che terrà presto la mostra The Game of Photography: Gasoline Photography.

L'esperto di Virtual Photography sta allestendo la sua prima mostra dedicata ai suoi progetti di fotografia ingame, un'occasione unica per conciliare l'amore della community alla passione per l'arte.

The Game of Photography condensa in una manciata di immagini la ricerca che Davide di Tria ha portato avanti in questi ultimi anni. L'esposizione propone in anteprima il progetto fotografico avviato a marzo 2020 come strumento di ricerca nel caleidoscopico multiverso di esperienze offerte dalla virtual photography.

Il progetto è nato nella fase più complessa della pandemia da Coronavirus ed è diventato anche uno strumento per comprendere e rappresentare il mondo dell'intrattenimento videoludico e il rapporto tra quest'ultimo e gli spazi privati di ciascun appassionato. Gasoline Photography ha come focus l'automotive: tutte le immagini a cui avremo modo di assistere durante la mostra sono state realizzate con gli strumenti ludici e professionali integrati nella Photo Mode dei videogiochi della serie Xbox di Forza (da Forza Motorsport a Forza Horizon).

La mostra di Davide di Tria sulla Virtual Photography si terrà dal 10 al 24 maggio presso l'Istituto Italiano di Fotografia in via Enrico Caviglia 3 a Milano. L'inaugurazione è prevista per il 9 maggio alle ore 18:30 sempre presso l'Istituto Italiano di Fotografia. Per un ulteriore approfondimento sui progetti artistici portati avanti dall'esperto di Virtual Photography, qui trovate lo speciale su Riders Republic con le splendide immagini di Davide di Tria.