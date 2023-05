Videogiochi sulle arti marziali: maratona di Sleeping Dogs, Yakuza e Sifu domani su Twitch

Dopo aver discusso del modello in crisi dei tripla A con Raiden di PlayerInside, la nostra redazione si prepara per la prossima, spumeggiante mini-maratona su Twitch all'insegna dei videogiochi sulle arti marziali.

Il buon Alessandro Bruni si prepara così a fare da controfigura a John Woo per menare un mare di mazzate (e prenderne altrettante) nell'universo hard boiled di Sleeping Dogs, il free roaming cult di Square Enix ambientato a Hong Kong (qui trovate la nostra recensione di Sleeping Dogs).

La mini-maratona di Everyeye su Twitch proseguirà nella dimensione action adventure di Yakuza con la sana iniezione di adrenalina rappresentata dalle battaglie di Yakuza 0, per poi imboccare il sentiero della vendetta tracciato dal protagonista di SIFU.

Il festival dei calci rotanti andrà in scena a partire dalle ore 15:00 di martedì 16 maggio, con un pomeriggio da trascorrere insieme a noi e alle scoppiettanti avventure videoludiche di Alessandro Bruni. Quale occasione migliore di questa per iscriversi al canale Twitch di Everyeye? La sottoscrizione al canale vi consente di visionare le repliche delle trasmissioni, di ottenere l'accesso al canale Telegram dell'Orda di Everyeye e di non perdervi le ultime novità della nostra programmazione in streaming attraverso l'attivazione dell'apposita campanella delle notifiche.