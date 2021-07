Videogiochi, l'ascesa continua: ottime vendite per Xbox Series X/S, Switch e PS5, per NPD

I dati raccolti dagli analisti di NPD Group certificano, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'ascesa continua dell'industria dei videogiochi, sia per quanto concerne le vendite software che l'attrattiva esercitata da console come Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Sulla scorta dei dati ottenuti dalle maggiori catene di distribuzione e dai negozi di videogiochi negli Stati Uniti, l'analista Mat Piscatella di NPD sottolinea come le vendite di giochi e console siano aumentate di un ulteriore 5% nel giugno 2021 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, per un volume d'affari stimato in 4,93 miliardi di dollari.

Il parametro che rappresenta maggiormente l'inarrestabile crescita dell'interesse dei consumatori per i videogiochi è però quello delle vendite hardware: stando agli analisti di NPD, nel giugno 2021 sono state acquistate il 112% in più di console rispetto al giugno dell'anno precedente. A trainare maggiormente il mercato videoludico statunitense nel mese dell'E3 2021 è stata Microsoft con Xbox Series X/S: la console nextgen della casa di Redmond ha superato sia Nintendo Switch (per fatturato complessivo) che PlayStation 5 (sia per fatturato che per numero di sistemi venduti).

Il volano rappresentato dall'interesse dei consumatori in costante aumento contribuisce però a "soddisfare" tutti gli attori dell'industria, come testimonia l'incrollabile primo posto di Switch nel numero totale di console vendute nel 2021 e il record di Sony con PlayStation 5, per la console di nuova generazione più venduta nei suoi primi otto mesi di commercializzazione.

La crescita dell'industria premia ovviamente anche gli editori e gli sviluppatori: a giugno 2021, le vendite complessive di software su console, dispositivi mobile, PC, cloud e servizi in abbonamento sono aumentate dell'1%, generando un giro d'affari da 4,32 miliardi di dollari.