I videogiochi più attesi dell'E3 2019: le aspettative sulle conferenze in un video

La redazione di Everyeye.it è in trasferta a Los Angeles per l'E3 2019: manca ancora qualche giorno all'apertura della fiera (in programma dall'11 al 13 giugno) ma nel weekend 8 e 9 giugno si terranno le prime conferenze, tra cui Electronic Arts, Xbox e Bethesda.

Si continua poi lunedì e martedì con Ubisoft, Square Enix, Nintendo, AMD ed il PC Gaming Show. Sul nostro sito in ogni caso trovate il programma con date e orari di tutte le conferenze E3 2019 per orientarvi. Vediamo insieme le aspettative ed i giochi più attesi di Francesco, Alessandro, Tommaso, Giuseppe e Marco!

Non si pensi infatti che l'assenza di Sony dall'E3 renderà la manifestazione più scialba del solito: al contrario, la lotta per accaparrarsi il ruolo di protagonista assoluto dell'evento è molto più serrata, visto che ogni software house e publisher coinvolto ha diverse bombe da annunciare.

EA ha Star Wars: Jedi Fallen Order che è attesissimo dai fan, e FIFA 20, che è sempre campione di vendite. Ubisoft ha potenzialmente da annunciare un nuovo Assassin's Creed (qualcuno ha detto Ragnarok?), Square Enix ha due cosine piccole piccole come Final Fantasy VII e Marvel's Avengers, Nintendo anche solo con Animal Crossing e Luigi's Mansion ha già l'hype di tutti i gamer dalla sua, e Microsoft beh, tra Xbox Scarlett, il Game Pass su PC e i 14 giochi dei propri studio da annunciare, farà una conferenza scintillante.

Le nostre aspettative le trovate nel video. Le vostre invece quali sono? Ditecelo nei commenti!