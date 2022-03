I videogiochi più attesi in Giappone? Sul podio c'è un titolo di dieci anni fa!

Tra i nuovi videogiochi di marzo 2022, troviamo alcune produzioni molto attese nel Sol Levante, come il nuovo Kirby e La Terra Perduta o Triangle Strategy.

Le attenzioni dei videogiocatori del Sol Levante sono però indirizzate soprattutto a Final Fantasy XVI, che guida l'ultima classifica delle produzioni più desiderate dai lettori di Famitsu. A risaltare, è però un dettaglio interessante, che colloca sul secondo gradino del podio - e non solo - Dragon Quest X: Offline.



Esordito in origine nel 2012, il JRPG Square Enix si appresta a fare ritorno in scena privo della precedente declinazione online, per un'avventura da vivere in solitaria e - appunto - offline. Per l'occasione, il team di sviluppo ha inserito alcuni nuovi personaggi e avventure in Dragon Quest X: Offline, ma per il resto l'esperienza sarà molto fedele all'originale. Se la versione Nintendo Switch del titolo è la più ambita, nella classifica il gioco torna a presenziare anche nelle edizioni PS4 e PS5.



Nella Top 30 giapponese, non potevano poi mancare pesi massimi del calibro di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 o Splatoon 3, mentre la medaglia di bronzo è tutta per Bayonetta 3. Di seguito, trovate la classifica completa:

1. [PS5] Final Fantasy XVI – 615 voti;

2. [Nintendo Switch] Dragon Quest X Offline – 567 voti;

3. [Nintendo Switch] Bayonetta 3 – 482 voti;

4. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 477 voti;

5. [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 464 voti;

6. [Nintendo Switch] Kirby e la Terra Perduta – 371 voti;

7. [Nintendo Switch] Triangle Strategy – 323 voti;

8. [PS5] Gran Turismo 7 – 307 voti;

9. [Nintendo Switch] Ushiro – 239 voti;

10. [Nintendo Switch] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 217 voti;

11. [Nintendo Switch] Chocobo GP – 198 voti;

12. [PS5] Pragmata – 196 voti;

13. [Nintendo Switch] Xenoblade Chronicles 3 – 164 voti;

14. [PS4] Dragon Quest X Offline – 127 voti;

15. [PS4] Star Ocean 6 – 122 voti;

16. [PS5] Forspoken – 120 voti;

17. [Nintendo Switch] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 119 voti;

18. [Nintendo Switch] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 117 voti;

19. [Nintendo Switch] Metal Max: Wild West – 114 voti;

20. [PS5] Dragon Quest X Offline – 111 voti;

21. [PS4] Anonymous;Code – 106 voti;

22. [Nintendo Switch] 13 Sentinels: Aegis Rim – 104 voti;

23. [PS5] Relayer – 101 voti;

24. [PS4] Relayer – 98 voti;

25. [PS4] Gran Turismo 7 – 95 voti;

26. [Nintendo Switch] Anonymous;Code – 90 voti;

27. [PS5] Star Ocean 6 – 85 voti;

28. [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 74 voti;

29. [Nintendo Switch] EVE ghost enemies – 69 voti;

30. [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 67 voti;

Segnaliamo che al momento delle votazioni, il nuovo racing game di Polyphony Digital non era ancora stato pubblicato: nella classifica trovate dunque anche Gran Turismo 7, ora disponibile su PS4 e PS5.