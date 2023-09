Videogiochi e attori, ultimo round di trattative: il settore è pronto allo sciopero

A poche ore dall'annuncio della fine dello sciopero degli sceneggiatori, conclusosi con la firma di un nuovo accordo con le major del cinema, la dirigenza SAG-AFTRA condivide importanti aggiornamenti per la battaglia sindacale condotta dagli attori attivi nel mondo dei videogiochi.

Il collettivo ha infatti reso noto di essere in procinto di partecipare all'ultimo round di contrattazioni con le grandi aziende del settore. Avviate lo scorso ottobre 2022, le trattative non hanno sino a ora condotto a risultati di rilievo per i lavoratori del mondo del gaming, che ora chiedono ulteriori garanzie. Tra i temi di maggior rilievo figurano un adeguamento salariale correlato al livello di inflazione, maggiore sicurezza sul lavoro e tutele nei confronti delle tecnologie IA.



Tra gli altri, il sindacato AG-AFTRA ha finora condotto contrattazioni con Activision Blizzard, Insomniac Games, Take 2, Voice Works, Formosa Interactive, Warner Bros Games, Epic Games, Disney Character Voices, Blindlight ed Electronic Arts. L'ultimo round di trattative è appena iniziato e si protrarrà sino a giovedì 28 settembre. In caso di mancato accordo, l'AG-AFTRA è pronta a indire un grande sciopero, proprio come fatto dai colleghi del settore cinematografico e televisivo. Il collettivo ha infatti ricevuto dai propri membri l'autorizzazione a procedere, con voto favorevole a uno sciopero espresso dal 98% degli oltre 34.000 votanti (circa il 25% degli aventi diritto).