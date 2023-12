Videogiochi: da Baldur's Gate 3 ad Alan Wake 2, il meglio del 2023 secondo Naughty Dog

Con ancora negli occhi le scene dei tanti giochi annunciati ai Game Awards 2023, gli sviluppatori di Naughty Dog riassumono il 2023 videoludico che sta per volgere al termine stilando la loro personale classifica dei titoli più importanti dell'anno.

Alla simpatica iniziativa di Naughty Dog partecipano tutti i dirigenti e i membri di spicco del team di sviluppo californiano, a eccezione di Neil Druckmann: anche il presidente dimissionario di Naughty Dog, Evan Wells, interviene per assegnare il suo personale GOTY 2023 a Cocoon, l'originale avventura intrisa di elementi puzzle di Geometric Interactive premiata con il Best Debut Indie ai Game Awards 2023.

Tra i tanti videogiochi multipiattaforma tra kolossal tripla A e progetti indie citati dagli esponenti di Naughty Dog troviamo Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2 e Lies of P, ma nessun gioco proveniente dalla 'galassia espansa' di sussidiarie Microsoft (ovvero Bethesda, Xbox Game Studios e Activision Blizzard).

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Bramble The Mountain King

Chants of Sennaar

Cocoon

Dredge

Lies of P

Marvel's Spider-Man 2

Stray Gods

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere l'elenco completo dei vincitori dei Game Awards 2023, a cominciare ovviamente dal trionfatore indiscusso dell'evento losangelino, ovvero al GOTY 2023 Baldur's Gate 3.