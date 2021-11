Videogiochi da bar in offerta per il Black Friday da Mediaworld

Da Mediaworld troviamo in offerta i cabinati arcade di 1UP per rivivere le grandi emozioni dei videogiochi da bar degli anni '80 e '90. Si tratta di cabinet realizzati da 1UP con licenza ufficiale, venduti in kit da assemblare e pronti per l'uso.

Tre i modelli in offerta, tutti proposti a 499.99 euro l'uno: Capcom Legacy Edition Street Fighter II, Bandai Namco Legacy Edition Pac-Man e Midway Legacy Edition Mortal Kombat II. L'assemblaggio è semplice e ogni cabinato è dotato di uno schermo LCD a colori da 17 pollici, volume regolabile e controlli in stil arcade.

Il cabinato di Capcom include ben dodici giochi: Street Fighter, Street Fighter II World Warrior, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Street Fighter II The New Challengers, Super Street Fighter II Turbo, Darkstalkers, Strider, Commando, Final Fight, Ghost n Goblins e 1944 The Loop Master.

Il cabinet di Bandai Namco include invece Rompers, Mappy, Dig Dug, Dig Dug II, Galaga, Galaxian, Pac-Mania, Pac & Pal, Super Pac-Man, Pac-man Plus, Pac-Land e Pac-Man. Infine il coin-op a tema Midway comprende Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Ultimate Mortal Kombat 3, Joust, Defender, Rampage, Gauntlet, Paperboy, Rotbeer Tapper, Toobin, Bubbles e Wizards of Wor.